Grande Fratello Vip, Dayane Mello travolta dopo il reality: "Non posso essere felice", straziante confessione

"Sto soffrendo tanto, non sono felice". Dayane Mello, dopo l'esperienza al Grande Fratello vip è tornata a casa, da sua figlia, alla sua vita quotidiana, ma dentro di lei c'è anche un grande dolore. La modella brasiliana lo ha comunicato sui social dove è molto attiva, soprattutto su Instagram. Negli ultimi giorni si direbbe proprio che Dayane Mello non stia vivendo momenti sereni infatti in una storia Instagram pubblicata nelle ultime ore si é lasciata andare ad una triste confessione.

In risposta a un fan che la rimproverava di essere meno presente, la modella risponde: “Devo fare un lavoro molto grande con me stessa, in questo momento ho avuto una perdita molto grande e sto soffrendo tanto e non sono felice, ho il mio papà e mio fratello che stanno soffrendo tanto e non ho la testa in questo momento. Sto facendo il possibile per essere più presente, ma faccio tanta fatica e questo deve essere capito“.

Dayane Mello ha parlato della morte di suo fratello Lucas anche da Silvia Toffanin, durante l'ultima puntata di Verissimo. "Era il cucciolo di casa, il mio amore per lui era incondizionato", ha detto commossa. "Da credente voglio pensare che Dio abbia deciso che il suo percorso doveva finire qui e che sia in un mondo migliore”, ha raccontato la modella brasiliana. La quale dalla Toffanin ha anche difeso la sua scelta di proseguire il reality nonostante il terribile lutto che l'aveva colpita: "L’ho fatto soprattutto per proteggere mia figlia Sofia che, dopo tanti mesi, mi avrebbe visto nel pieno del dolore". Un dolore che al momento non accenna a diminuire.

