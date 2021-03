Cristiano Malgioglio difende Orietta Berti: "Se il suo pezzo l'avesse cantato Bocelli si sarebbe gridato al miracolo"

Francesco Fredella 08 marzo 2021 a

E’ il day after. Il giorno dopo il ritorno in tv dei big di Sanremo. Sicuramente questo Festival ha fatto trionfare Orietta Berti, mito assoluto del Festival 2021 tra gaffe, allagamenti in camera e una canzone meravigliosa. Cristiano Malgioglio scende in campo e difende Orietta facendo scudo contro alcuni critici musicali che l’hanno attaccata. “Senza togliere niente all’Orietta nazionale se questo pezzo l’avesse cantato Bocelli si sarebbe gridato al miracolo”, urla Malgioglio.

Il grande tenore, amatissimo dal pubblico internazionale, potrebbe aver recepito il messaggio di Cristiano. Tra l’altro, con la voce di Bocelli il brano della Berti potrebbe trasformarsi in un successo mondiale. Malgioglio, dopo Domenica in, non dice altro. Ma il suo messaggio è stato chiarissimo: “Nessuno tocchi la Berti”. Tra l’altro, il cantante spera in un duetto Orietta-Bocelli. “Sarebbe un sogno, un miracolo per la musica leggera italiana nel mondo”: sono le uniche parole che Malgy si lascia scappare.

Intanto, Orietta continua a incassare l’affetto del pubblico di ogni età. Tra l’altro Malgioglio ha ricevuto il vestito di Orietta (come annunciato da Fazio) che in Rete ha fatto scalpore. Ma a quanto pare l’ha immediatamente portato in sartoria. “La mia sarta impegnata nei prossimi giorni per stringerlo. Quando l’ ha visto è rimasta senza fiato”, continua Malgioglio. E adesso spunta l’ipotesi di un arrivo in tv di Cristiano nei panni di Orietta Berti (con il suo vestito).

