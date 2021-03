Vaccino, Heater Parisi: "Irriconoscibile, semi-paralizzata. Com'è ridotta mia madre dopo il vaccino". Delirio o orrore?

12 marzo 2021 a

a

a

Heather Parisi da sempre free-vax, ora più che mai. La ballerina ha ribadito che "io e la mia famiglia non faremo il vaccino", a maggior ragione dopo quanto accaduto alla madre. Anita, come tanti a 85 anni, ha deciso di vaccinarsi con Moderna. "Io, come sapete, sono contraria al vaccino - mette le mani avanti la Parisi nell'ultimo post condiviso su Instagram - ma ho sempre rispettato il diritto di ciascuno di scegliere cosa sia meglio per la propria salute (a dispetto dei miei detrattori che mi etichettano NoVax, io sono FreeVax che è cosa diversa)".

"Sarà triste mamma, è morto il suo amante". Maradona, orrore contro il figlio di Heather Parisi (di 10 anni): questa foto-choc | Guarda

La cantante si dice infatti a favore della libertà di scelta e non contraria a prescindere all'antidoto contro il coronavirus. Una chiara frecciatina a Selvaggia Lucarelli con cui la Parisi aveva avuto una lunga litigata (qui quanto accaduto). Poi però la Parisi riporta il terribile caso della madre: "Il suo secondo jab (iniezione) - scrive Heather - è stato una settimana fa e da allora è iniziata una terribile odissea fatta di mille complicazioni di salute che l’hanno costretta prima a letto e poi all’ospedale. Ha il corpo semi immobilizzato, gonfiore agli arti superiori e inferiori, labbra gonfie e vertigini e, secondo il dottore, è a rischio embolia. Mia madre è irriconoscibile".

"Che razza di vaccino è questo. Ora emarginatemi pure": coronvirus, lo sfogo-choc di Heather Parisi

Al momento la donna si trova a casa, "ma se la situazione perdura ancora qualche giorno - prosegue - il dottore ha detto che il ricovero sarà necessario di nuovo. Il dottore si è anche premurato di rassicurare che trattandosi di una donna anziana, 'c’era da aspettarselo e che l’età non aiuta'. Grazie dottore, ora dormo sonni più tranquilli". A preoccupare maggiormente la cantante il fatto che quello contro il Covid-19 sia "un vaccino sperimentale di cui non si hanno avuto modo di vedere gli effetti nel breve, nel medio e nel lungo periodo".

"Ammalati e attaccati al tram". Roberto Burioni, replica brutale ad Heather Parisi: parole grosse

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.