Roberto Burioni, replica brutale ad Heather Parisi: "Ammalati e attaccati al tram"

Hanno fatto discutere le parole di Heather Parisi, che da Hong Kong ha fatto sapere di non avere alcuna intenzione di vaccinarsi al coronavirus perché non vuole usare un farmaco con una sperimentazione così breve. Parole alle quali ha replicato in modo durissimo Roberto Burioni, tra i principali sponsor della campagna vaccinale. La replica è piovuta su Twitter, dove il virologo ha scritto: "Heather Parisi dice no al vaccino e si prepara a subire attacchi? Più che essere attaccata se non fa il vaccino e si ammala si attacca. Al tram". Durissimo, insomma.

La Parisi aveva affermato: "Io e la mia famiglia non faremo il vaccino perché è fuor di dubbio che si tratta di un vaccino sperimentale di cui non si hanno avuto modo di vedere gli effetti nel breve, nel medio e nel lungo periodo. Sono perfettamente consapevole che per questa scelta in Italia (non a Hong Kong) sarò derisa, attaccata, emarginata e che molti, in assoluta malafede, mi definiranno 'novax' - aveva rimarcato -. Purtroppo, nella società di oggi, la libertà e la tolleranza hanno ceduto il posto alla prevaricazione e alla violenza. Ma se questo è il prezzo da pagare per difendere l'ennesima violazione di un diritto inviolabile, lo faccio senza esitazione". Queste, insomma, le parole che hanno scatenato Burioni.

