Elettra Lamborghini, dramma-coronavirus: "Come mi è entrato dentro". Il crollo: così si è contagiata

Elettra Lamborghini accantona la sua partecipazione all'Isola dei famosi. Tutta colpa del coronavirus che, a pochi giorni dall'inizio, l'ha colpita. "Sono sempre stata attenta", ha detto incredula informando i suoi fan. Eppure la bella ereditiera pensa di aver capito quando tutto questo ha avuto inizio. “Quel giorno sono andata sui Colli a fare una passeggiata con le mie sorelle, sentivo i polmoni più di vita, di aria, il pomeriggio, ca**o sento come un’anima che mi entra dentro inizio a tossire come una matta, pensavo mi fosse andata di traverso la saliva, ho fatto il test ed era negativo, poi gli ho chiesto di rifarlo”. Qui l'amara scoperta: era positiva al Covid-19.

Una sensazione che la cantante difficilmente si dimenticherà: “Era come se mi fosse entrato dentro un animale, ho chiesto trivellatemi il naso.. a quel punto il test sembrava leggermente positivo, ho pianto tutto il giorno, vai in depressione per un giorno e poi la gente cattiva, ha detto cose cattive e brutte su di me come se avessi la peste". La Lamborghini sospetta di sapere da chi ha preso il virus: "Se ce l'ho adesso, a questo punto l'ho preso la settimana scorsa - ha proseguito nel suo video-diario destinato ai social - E so anche da chi l'ho preso... Non devo essere in**ta, purtroppo non c'è niente da fare ormai, anche se ero stata veramente attenta. Comunque sto bene, sono piena di fazzoletti, ogni tanto mi gocciola il naso o mi scappa un colpo di tosse, sono un po' depressa ma sto bene".

"Viva i fazzoletti e vaffa***** il Covid!", ha concluso ricordando a tutti di indossare sempre la mascherina. Al posto della Lamborghini nel programma di Canale 5 che andrà in onda il 15 marzo ci finisce la star televisiva degli ultimi mesi: Tommaso Zorzi. Uscito vincitore dalla casa del Grande Fratello Vip, l'influencer indosserà i panni dell'opinionista a fianco di Iva Zanicchi. Ne vedremo delle belle.

