Achille Lauro, altro che "pagliaccio". "Proprio prima del Festival di Sanremo...". Capito la mamma? Giro d'affari milionario, l'indiscrezione

Altro che "pagliaccio" glamrock. Il sospetto che Achille Lauro sia uno dei più abili showman italiani, inteso a tutto tondo (musica, performance, comunicazione e soprattutto "visione" artistica) era già forte, ma ora arrivano le conferme dei numeri. Come rivelato dal Tempo, "qualche giorno prima di esibirsi sul palcoscenico del Festival di Sanremo, Lauro De Marinis (il vero nome del trap-rocker lanciato all'Ariston dal tormentone Rolls Royce nel 2019), si è fatto la sua holding. A Milano, infatti, a metà febbraio davanti al notaio Andrea Conte s’è presentata Cristina Zambon, madre del cantante, per dare vita a due nuove società controllate dalla De Marinis srl di cui il performer ha il 95% e la mamma (che ne è amministratore unico) il restante 5%".

La neonata De Marinis Mgmt srl avrà come core business "l’attività di management degli artisti", oltre che "l’ideazione, la produzione e la commercializzazione di spettacoli". Insomma, si preannuncia la nascita di una nuova "corazzata" nell'asfittico mondo musicale italiano, massacrato per giunta da un anno di immobilità causa Covid. Il capitale sociale della newco, scrive sempre il quotidiano romano diretto da Franco Bechis, "è stato fissato a 100mila euro che Lauro e la madre hanno versato conferendo il ramo d’azienda della De Marinis srl che svolge questo business". La perizia del commercialista Renato Bengala stima "in ben 1,68 milioni di euro il valore del ramo d’azienda, i cui ricavi sono saliti dai 156mila euro del 2018 ai 564mila dello scorso anno".

Sempre davanti al notaio, la mamma dell'artista ha poi costituito la De Marinis Publishing srl, che si concentrerà invece sulle attività discografiche, editoriali e cinematografiche. Capitale sempre di 100mila euro, per un giro d'affari valutato dal commercialista Bengala per 1,53 milioni. Mamma Lauro è amministratore unico delle due nuove società.

