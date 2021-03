Orietta Berti e Luigi Di Maio, l'indiscrezione impensabile: "Pare che il grillino lo abbia fatto"

14 marzo 2021 a

Sussurri rilanciati da Alberto Dandolo su Oggi, in una rubrica a tutto gossip che punta i riflettori, ancora, sul Festival di Sanremo. Si parla di Orietta Berti, assoluta mattatrice e non solo sul palco. Si è parlato molto di lei sia per il fatto che è stata inseguita dalla polizia poiché in giro durante il coprifuoco. E ancora, ha raccontato di aver allagato la stanza dell'hotel in cui stava, un aneddoto che ha replicato poche ore fa a Verissimo, il programma di Silvia Toffanin.

E ancora, la Berti ha fatto rumore quando ha puntato il dito contro chi abusa dell'autotune: "Chi non sa cantare non venga al Festival di Sanremo", ha tuonato la mitica cantautrice, che ha 77 anni e ha scritto la storia della musica italiana. Un attacco, quella della Berti, che i più maliziosi hanno letto come individuato (anche) a Fedez, artista che dell'autotune fa uno dei suoi marchi di fabbrica.

Ma, si diceva: i sussurri rilanciati da Oggi. Stando a quanto si legge sul settimanale, la Berti poteva fare i conti su un supporter di assoluta eccezione: il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio. Si legge infatti: "Tra le cose che più di frequente si dicono del ministro degli Esteri Luigi Di Maio c'è che, per movenze, stile e attitudine, dimostra molto più dei suoi 34 anni. I suoi gusti musicali lo confermano: pare che all'ultimo Festival di Sanremo abbia tifato calorosamente per Orietta Berti", conclude la chicca di gossip. Mistero sul modo in cui abbia "tifato calorosamente". Per certo, una bella soddisfazione per Orietta Berti, che annovera tra i suoi fan il grillino e ministro degli Esteri.

