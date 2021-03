Live Non è la D'Urso, il ricordo di Stefano D'Orazio. Così Barbara "rimedia" alla gaffe di Amadeus a Sanremo

Francesco Fredella 15 marzo 2021 a

“L’ho amato tanto e lo amerò per sempre”: le parole di Tiziana, vedova di Stefano D’Orazio, nel giorno dei funerali hanno fatto il giro della Rete. Ora Tiziana rompe il silenzio al Live dalla d’Urso, amica da sempre di Stefano. Piange quando arriva in studio. Un lungo abbraccio.



"Avevamo una strana tosse all’inizio. Un tampone ed eravamo positivi. Poi quella sera aveva la febbre molto alta. Abbiamo chiamato l’ambulanza e da quella sera non l’ho più rivisto. Era la mia vita. Era l’uomo della mia vita”, racconta Tiziana con un filo di voce. “Stefano era allegria. Voglia di vivere. Era un grande”, dice. “Sono senza parole perché non me l’hanno fatto vedere. Nemmeno le onoranze funebri l’hanno visto. La trovo una cosa crudele. Perché non salutarlo per l’ultima volta?”, tuona la vedova di Stefano D’Orazio. Che usa parole forti per il mancato ricordo sul palco dell’Ariston. Sarebbe stato in scaletta alle 2 di notte. “Ero li davanti alla tv. Quando ho visto la scaletta a quell’ora tarda ero perplessa. Poi ho chiesto a mia madre di resistere. E alla fine è saltato. Ci sono rimasta molto male”, continua Tiziana. I Pooh l’hanno giudicato come un gesto orrendo. Stefano aveva finito di scrivere un libro, che è stato pubblicato da poco. Dodi, uno dei Pooh, arriva nel Drive in e presenta un brano bellissimo scritto per omaggiare Stefano.

