Fedez, attacco di panico sul palco a Sanremo: "Stavo per vomitare, ho chiamato lo psichiatra. E alle 10 del mattino..."

Fedez conferma il suo problema dell'ansia che lo ha colpito durante il Festival di Sanremo e che, la prima sera, lo ha portato alle lacrime sul palco, dopo aver abbracciato la compagna di gara Francesca Michielin. Il rapper, secondo classificato con la Michielin con Chiamami per nome, ha svelato altri inediti particolari durante una diretta su Twitch: "Quella prima sera pensavo di salire sul palco e vomitare, ma vomitare fisicamente e dire va beh, divento un meme che vomita sul palco e svengo", ha spiegato prendendosi un po' in giro.

Nonostante non fosse andata così e l'esibizione termina senza incidenti, Fedez, il giorno dopo, si sente male: "Mi sveglio alle 10 di mattina e non respiravo. Ho avuto un attacco di panico come non ne avevo da quando ero adolescente. Sono stato male, vedevo tutto sfocato, mi mancava il respiro ed ero in panico totale. Ho dovuto chiamare il mio psichiatra e la mia terapista che insieme mi hanno calmato. Volevo chiamare l'ambulanza", ha rivelato.

Il rapper racconta però che il suo stato d'animo era positivo: "È stato bello tosto e credo che sia stato uno scarico di adrenalina dell'emozione vissuta, l'ho scaricata tutta d'un botto e infatti poi sono stato a letto tutto il giorno, ero distrutto emotivamente, ma in senso buono. Avevo paura che mi venisse un attacco di panico prima di salire sul palco, non sarei stato nelle condizioni di salire". Il cantante aveva già rivelato questa sua disavventura nelle stories di Instagram, precisando inoltre che staìva cercando di calmarle lo stress con dei bracciali anti-ansia. Francesca Michielin lo ha elogiato per questo suo coraggio di non nascondere le emozioni: Federico mi piace perché appartiene a un mondo, quello hip hop, che in genere è machista. È bello vedere una persona emotiva che espone la propria fragilità".

