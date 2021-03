Simona Ventura e Giovanni Terzi ancora positivi al coronavirus: "Perché siamo felici", un messaggio toccante

19 marzo 2021 a

“Non sappiamo se ci siamo negativizzati, ma siamo sicuri che il peggio è passato”. Lo ha dichiarato Giovanni Terzi, che è stato colpito dal coronavirus insieme a Simona Ventura e anche ai due figli, Caterina e Giulia. Per la conduttrice la beffa è stata doppia perché la notizia della positività è arrivata proprio poco prima della partenza in direzione Sanremo, dove avrebbe dovuto co-condurre l’ultima serata dell’edizione 2021 del Festival. E invece tutto è saltato all’ultimo minuto, ma l’unica cosa che conta davvero è che la Ventura e la sua famiglia adesso stiano bene.

“Qualcosa è cambiato - ha testimoniato Terzi - è migliorata la nostra percezione di quanto ogni piccola cosa sia bellissima nella vita e che la vita deve essere vissuta in modo ancora più intenso”. Ovviamente per la Ventura il colpo è stato duro, dato che avrebbe meritato di calcare il palco del teatro Ariston: ma a questo punto il futuro potrebbe riservarle un’altra opportunità. L’importante adesso è che si stia lasciando il Covid alle spalle: “Sarò fuori luogo - ha dichiarato Terzi - ma quelle ore sono state davvero speciali. Simona è stata sommersa dalle telefonate, dai messaggi, ed io mi sentivo felice perché soprattutto in questi momenti si ha bisogno di vicinanza e di affetto”.

Tra l’altro nella stessa sera in cui è emersa la positività della Ventura, anche Terzi e la figlia Caterina si sono sottoposti al tampone, risultando entrambi positivi. Inizialmente il giornalista era un po’ spaventato da alcune sue patologie pregresse: “Mai nessuno è riuscito in un anno a dire cosa fare se si è positivi. Mi chiedo se queste persone siano al corrente che davanti alla tv ci siano anche persone malate che hanno bisogno di essere rassicurate”.

