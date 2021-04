Alessia Marcuzzi "ha rifiutato". Uno spinoso caso a Mediaset, la bomba di Dagospia: vendetta su Enrico Papi?

10 aprile 2021 a

a

a

Esplode il caso Scherzi a parte a Mediaset. E usando un gioco di parole, non si scherza con Alessia Marcuzzi. Secondo una indiscrezione di Dagospia direttamente dai corridoi di Cologno Monzese, la bella e simpatica conduttrice ex Isola dei famosi avrebbe rifiutato di rientrare nello storico programma comico condotto negli anni 90 da Teo Teocoli, con enorme successo. L'ultima edizione, nel 2018, era guidata da Paolo Bonolis ma ora l'azienda aveva pensata a un tandem formato proprio dalla Marcuzzi e da Enrico Papi. Niente da fare, pare.

Capito Alfonso Signorini? Clamorosa scoperta dalla visura catastale: non solo la super-villa a Cortina. Roba da non credere



La Marcuzzi, che probabilmente resterà senza Temptation Island Vip (in estate andrà in onda la versione "mista" con Filippo Bisciglia al timone) secondo Dago avrebbe detto no alla prospettiva per motivi molto personali. Non è una questione economica né di scarsa convinzione nel progetto, spiega il sito di gossip fondato e diretto da Roberto D'Agostino. Dunque? La soluzione del giallo "sarebbe da ricercare in altre logiche". Una bomba.

"Incalzata". Martani, il clamoroso "sabotaggio" all'Isola dei famosi. Denuncia gravissima contro la Blasi: ha chiuso con Mediaset?



Beppe Caschetto, manager della Marcuzzi e tra i volti più potenti dietro le quinte della tv italiana, avrebbe convinto la sua assistita a dire no "complice la presenza nella trasmissione di Enrico Papi". Motivo, molto per addetti ai lavori: "Papi era assistito dalla Itc2000, nonostante gli accordi decise di non partecipare all’Isola dei Famosi accettando in extremis l’offerta di Milly Carlucci per Ballando con le Stelle. Da qui la rottura". Uno sgarbo umano e professionale, insomma, risalente a un paio di anni fa. Tu chiamala, se vuoi, vendetta servita freddissima. Anche se, sussurra Giuseppe Candela nella sua rubrica A lume di Candela su Dago, non è detto che il rientrante Papi non possa comunque condurre Scherzi a parte, da solo.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.