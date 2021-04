Davide Silvestri, ve lo ricordate? Scomparso dalla tv, ecco che fine ha fatto il "re delle soap": ma davvero?

Francesco Fredella 14 aprile 2021 a

a

a

Davide Silvestri vuole tornare sul set. Dopo un passato glorioso nella soap Vivere a cavallo tra gli anni Novanta e Duemila, ora vuole tornare a recitare. “Ho già fatto diversi provini, ora si fanno on line comodamente da casa”, racconta a RTL102.5 News in collegamento via zoom. Silvestri, in questi anni, ha diversificato i suoi investimenti producendo birra. “Mi sono allontanato dalla televisione. Ma ora ho di nuovo voglia di tornare a recitare. Quando mi hanno fatto il provino sono avevo paura di essere un po’ arrugginito. Invece no, sono andato bene. Ora spero di tornare sul set”, racconta Davide Silvestri. Che, tra l’altro, è stato uno dei concorrenti all’Isola dei famosi. “Mi piacerebbe tornare in Honduras", dice Silvestri.

"Un amore violento e disperato". Asia Argento, l'impensabile richiesta a Morgan: una risposta drammatica, altarini svelati

Adesso in Rete monta la curiosità: quale film vedrà il ritorno di Silvestri sul piccolo o grande schermo? Acqua in bocca. Lui non ne parla, ma promette: “Se riuscirò a tornare sul set sarete i primi a saperlo”. Faccia da bravo ragazzo, capelli biondi e occhi azzurri: Davide Silvestri per anni ha conquistato tutti con la sua semplicità e con quella bravura dietro la macchina da presa. Poi è scomparso dai radar della televisione. “Ho voluto prendere una pausa”, racconta. “Lo fanno in pochi, ma io ho deciso di diversificare il mio business in un modo molto semplice: ho voluto investire in un altro settore che è quello della birra. E poi mi è tornata la voglia di recitare”. Tenetevi pronti: presto rivedrete Davide Silvestri i tv o al cinema.

Scomparsa da settimane, le ultime parole due mesi fa: ora è paura per Tina Cipollari, cosa le è successo?

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.