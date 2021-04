Striscia la Notizia, Andrea Agnelli umiliato anche da Valerio Staffelli: camioncino davanti allo stadio, roba pesante

21 aprile 2021 a

"In attesa di vincere la fantomatica Super League, la Juventus si aggiudica un trofeo decisamente più prestigioso: il Tapiro d’oro gigante di Striscia la notizia. Valerio Staffelli lo ha recapitato direttamente fuori dallo Juventus Stadium dopo il clamoroso flop della nuova competizione europea fortemente voluta dal presidente bianconero Andrea Agnelli". Così il tg satirico di Antonio Ricci presenta la nuova iniziativa del programma di Canale 5, il cui servizio andrà in onda domani sera giovedì 22 aprile.

Nei pressi dello Stadium, infatti, è arrivato un camioncino che portava con sé un tapiro gigante da consegnare al presidente della Juventus, che si è esposto molto per la Super Lega, e che dopo il fallimento del progetto dei 12 top club europei molti vorrebbero che si dimettesse. Agnelli è stato visto come uno degli uomini simbolo di un progetto naufragato nel giro di pochi giorni e culminato con l’abbandono delle società che vi avevano aderito e per tale motivo evidentemente, gli è stato recapitato un Tapiro d’Oro gigante. Il riconoscimento assegnato da Striscia la Notizia è apparso davanti ai cancelli dello Juventus Stadium poche ore prima dell’inizio di Juventus-Parma. A consegnarlo è stato Valerio Staffelli, ma ancora resta da capire se e in che modo verrà ritirato.

Nel frattempo la Superlega non è andata oltre la terza nottata di vita. Il progetto di Florentino Perez e di Andrea Agnelli è naufragata dopo l’abbandono delle squadre inglesi, che spinte dalle tifoserie hanno deciso di rivedere la propria posizione. Così il presidente della Juventus, che nel frattempo si è dimesso dal ruolo di vertice nell’Eca, ha dovuto dichiarare come rimandato il nuovo format internazionale.

