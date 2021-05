Striscia la notizia, Antonio Ricci volta pagina: chi sarà il nuovo conduttore, un esordio clamoroso

Francesco Fredella 04 maggio 2021 a

Il papà di Striscia la notizia ha deciso: sarà Alessandro Siani il nuovo conduttore. Una vera bomba. Dopo l’addio di Ficarra e Picone, c’è una new entry: il comico napoletano, amatissimo dal pubblico, è stato scelto da Antonio Ricci. Lo ricordiamo, i comici siciliani avevano mollano. "Nessun attrito con lo show ma soltanto la voglia di dedicarsi ad altri progetti professionali", aveva spiegato di recente i diretti interessati. Se la notizia, diffusa da Super Guida tv, venisse confermata sarebbe una vera bomba. A Striscia, uno dei programmi più longevi di sempre, si alternano conduttori e conduttrici: sembra che la formula della continuità non piaccia a Ricci, che è la mente del tg satirico di Canale 5 più famoso della tv italiana. Ezio Greggio ed Enzo Iacchetti non si toccano, come come Michelle Hunziker e Gerry Scotti, ma l’arrivo di Siani potrebbe aprire nuove porte a Striscia la notizia.

Chi è Alessandro Siani? Nato il 17 settembre 1975, sotto il segno della Vergine, ovviamente a Napoli. Dopo molta gavetta su palchi ed emittenti locali, ha raggiunto fama e notorietà nazionale, approdando al cinema, sia in veste di attore sia in quella di regista.

Brillante anche nel ruolo di cabarettista, sceneggiatore e umorista, ha mosso i primi passi sul grande schermo con i cinepanettoni di Neri Parenti, poi il clamoroso successo del remake italiano di Benvenuti al Sud di Luca Miniero con Claudio Bisio nel 2010 e il bis Benvenuti al Nord 2 anni dopo. In mezzo, La peggior settimana della mia vita diretto da da Alessandro Genovesi. Quindi il grande salto con l'accoppiata regia-recitazione nel 2013, con Il principe abusivo, seguito da Si accettano miracoli (2015), Mister Felicità (2017), Il giorno più bello del mondo (2019) e l'ultima pellicola Chi ha incastrato babbo Natale?, quest'anno.

