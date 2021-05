Fedez, cosa sa Dj Ringo: "Entrerà in politica. Chi e cosa c'è dietro la sua svolta"

10 maggio 2021 a

a

a

Cosa (e chi) c'è dietro la svolta buonista di Fedez? Secondo Dj Ringo, storico conduttore radiofonico italiano e direttore creativo di Virgin Radio, il rapper milanese, all'anagrafe Federico Lucia, "non è più musica", ma "fenomeno mediatico". E quanto accaduto sul palo del concertone del Primo maggio lo conferma in pieno.

"Si va a schiantare". Enrico Letta e Pd, sondaggio riservato: catastrofe politica, tutto in poche ore

Intervistato da MOW Magazine, Dj Ringo riflette come a fronte di "numeri altissimi nei social", è "incredibile" come "nessuno invita più Fedez come rapper". Quindi la domanda sulla polemica riguardo il Ddl Zan e gli insulti ai gay: "Perché ha chiesto scusa anni dopo aver scritto quei testi? Solo perché è venuto fuori questo casino? Le scuse doveva farle tempo fa, le offese a Tiziano Ferro erano pesanti". Insomma, qualcosa non torna anche se Ringo ufficialmente vuole pensare alla buona fede: "Quando mesi fa raccolse i soldi e aprì con la moglie il reparto anti-Covid sono stato il primo a fargli i complimenti, merita davvero rispetto. Io non voglio attaccarlo, sto solo analizzando. Lui fa delle cose giustissime e ha il potere per farlo".

"Io gli avrei spento le telecamere". Baudo da ovazione, pochi secondi per annientare Fedez e il ddl Zan



Però, aggiunge, "io penso che dietro ci sia la moglie", la scaltra e potentissima Chiara Ferragni. "Non si offenda, non sto dicendo nulla di male. Lei gli avrà chiesto di cambiare registro, sono sposati, hanno una famiglia. Il Ringo buono, la mia parte angelica, pensa che sia cresciuto e abbia ascoltato i consigli della moglie". Ma il Ringo più malizioso pensa che Fedez stia "sfruttando questi momenti per avere clic". "Da fuori - conclude - può sembrare che lui, come altri personaggi, a volte usi queste faccende importanti per cavalcare l’onda. E avere più like e più Nike". Allenamento perfetto per la prossima carriera: "Diventerà un politico, dopo Zingaretti-Letta il prossimo leader sarà Fedez".

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.