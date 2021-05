Don Matteo 13, Flavio Insinna torna ma senza Milena Miconi. Fatta fuori a tradimento, "scelta strana". Un caso clamoroso a Rai1

12 maggio 2021 a

Fatta fuori a sorpresa e a tradimento, Milena Miconi si scaglia contro gli autori di Don Matteo 13, Bruttissima notizia per l'attrice ed ex Miss Italia: nella nuova stagione della popolarissima fiction di Rai1 lanciata da Terence Hill ritornerà Flavio Insinna nel ruolo di Anceschi (che era stato trasferito da Gubbio a Spoleto). Ancora top secret il motivo che lo ricondurrà nella caserma del maresciallo Cecchini, ma di sicuro al suo fianco non ci sarà la moglie Laura Respighi, interpretata dalla Miconi.

Secondo quanto anticipato dal settimanale DiPiù Tv, infatti, la sindaca di Gubbio (che aveva sposato Insinna/Anceschi) morirà tragicamente e misteriosamente prima del grande rientro del marito in città. Un finale tragico e inatteso, anche per i milioni di telespettatori. Il capitano Anceschi dunque rimarrà vedovo, circostanza drammatica che accomuna il suo destino proprio a quello del maresciallo Cecchini e a quello del capitano Tommasi, la cui moglie era figlia dello stesso Cecchini. Insomma, gli sceneggiatori di Don Matteo non sono nuovi a svolte tragiche, alla Beautiful. Ma la Miconi non pare aver preso nel migliore dei modi la decisione, sfogandosi tra le sue Stories su Instagram con frasi di questo tenore: "L’episodio del matrimonio fece il botto, ma a quanto pare poco conta. Non è la prima volta che in una serie tv si assiste a scelte 'strane' e certo non sarà l’ultima. Di sicuro, io guarderò altro".

Di sicuro, insomma, Don Matteo 13 ha perso una telespettatrice "pesante", che minaccia di trascinare nella sua protesta anche diverse migliaia di "vedove" catodiche. E quelle virgolette molto maliziose a incastonare l'aggettivo "strane" lascia intendere che dietro la scelta di escluderla dalla fiction non ci siano solo esigenze di copione e direzioni da dare alla storia.

