Amici, la rivelazione della Cuccarini su Arisa: "Ho scoperto la sua fragilità", ciò che non hanno mandato in onda

"Una donna che ho riscoperto". Lorella Cuccarini spende parole molto dolci per Arisa, di cui è stata collega come insegnante e giudice ad Amici di Maria De Filippi, ventesima edizione appena conclusa con la vittoria della ballerina Giulia Stabile in finale contro il cantante (nonché suo fidanzato) Sangiovanni.

Un'edizione molto tribolata per la cantante abruzzese, dentro e fuori dal set. In studio, i continui battibecchi (ora simpatici, ora meno studiati) con Rudy Zerbi. Fuori, la partecipazione al Festival di Sanremo un po' spartiacque nella sua relazione con Andrea Di Carlo: la rottura con matrimonio saltato, la riappacificazione, le rivelazioni piccanti ("Prima di mettersi con me stava con un uomo") e poi la (pare) definitiva fine del loro rapporto, non senza polemiche.

La Cuccarini non fa ovviamente riferimento alle vicissitudini personali di Arisa, al secolo Rosalba Pippa, anche se pur senza scendere nel dettaglio i suoi complimenti riguardano anche la forza e il coraggio della collega. "Arisa, una donna che conoscevo ma che ho riscoperto con le sue emozioni e fragilità, il suo talento e la sua forza". Le due donne si sono scelte come capisquadra al Serale e il loro rapporto si è sicuramente rafforzato: "Grazie Rosalba perché ci siamo divertite. Perché abbiamo diviso e condiviso la scena con amore reciproco. Abbiamo riso, cantato, ballato e sudato con i nostri ragazzi. E’ stato un vero piacere fare questo viaggio con te". E i telespettatori hanno ringraziato.

