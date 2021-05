Franco Battiato, il mistero sulla sua grave malattia e quel messaggio subito cancellato: il giallo sulla morte

18 maggio 2021 a

Franco Battiato è stato stroncato da una misteriosa malattia che già da tre anni lo aveva costretto a stare lontano dal palco. Ad alimentare le voci sulle sue condizioni di salute, ricorda Il Messaggero, era stato Roberto Ferri, cantautore e paroliere, che aveva dedicato a Battiato una poesia, pubblicata su Facebook, che molti hanno letto come una conferma all'ipotesi che l'artista fosse stato colpito dall'Alzheimer. "Ode all'amico che fu e che non mi riconosce più", si leggeva nel post, poi rimosso e sostituito da un altro: "È assurdo e malvagio come certa gentaglia strumentalizzi i sentimenti".

Allora Michele Battiato, fratello di Franco, aveva ribattuto: "Quello che mi sento di dire è che stiamo assistendo mio fratello come merita, è circondato dall’affetto degli amici più cari e dei parenti. La gente non ha rispetto di chi sta poco bene. Le persone che fanno dichiarazioni come quelle che ho ascoltato in questi giorni si qualificano da sole. Ho sentito cose che potrei definire stratosferiche, altre completamente inventate". Quindi nel 2019 Battiato ha rotto il silenzio con un messaggio ai fan: "A chi mi chiede della mia salute dico che il peggio è passato. Ora va molto meglio, sono tornato a mio agio con la pittura e talvolta mi siedo al pianoforte. Oggi sto lavorando ad un brano nuovo". Battiato aveva anche cancellato alcune date in pubblico da quando si era fratturato il bacino e il femore nel 2017.

Proprio nel 2017 era uscito il suo ultimo brano "Torneremo ancora". E l'ingegnere del suono Pino “Pinaxa“ a proposito della sua malattia aveva detto: "In questi anni ne abbiamo sentite di tutti i colori, ma l’unica cosa giusta è lasciarlo in pace. Non abbiamo mai voluto rispondere per non alimentare polemiche. Questo è assolutamente un disco ufficiale di Franco". Mentre il manager aveva assicurato: "Questo di Franco sarà il suo ultimo brano, non abbiamo più suo materiale". Da allora il silenzio. Nessun messaggio, nessuna comunicazione. Fino a oggi, quando è arrivato il triste annuncio della sua morte.

