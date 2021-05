Demi Lovato, l'ex stellina Disney sconvolge gli Usa: "Sesso non binario, chiamatemi 'loro'"

20 maggio 2021 a

Datemi del "loro". L'annuncio di Demi Lovato, popstar americana 28enne, segna una nuova tappa nel percorso mondiale della guerra a generi e identità sessuali "tradizionali". L'ex stellina della Disney, diventata poi negli anni icona sexy e paladina della cosiddetta body positivity (l'accettazione orgogliosa del proprio fisico) ha scelto ovviamente i social per fare un annuncio ai fan e al mondo, non solo della musica: "Oggi è un giorno che sono così felice di condividere più della mia vita con tutti voi. Sono orgogliosa di farvi sapere che mi identifico come non binario, e da ora in poi cambierò ufficialmente il mio pronome in loro". Né donna né uomo, insomma, che la lingua inglese individua con pronomi come "she/her e he/his".

Una distinzione non da poco, insomma. E una tendenza che nel mondo dello spettacolo americano sta prendendo sempre più piede, anche grazie alla scelta radicale della star di Hollywood Ellen Page: prima l'annuncio di essere gay, quindi la decisione di cambiare sesso e il nome, Elliot, e di farsi chiamare con pronomi maschili o neutri.

"Questo è avvenuto dopo molto lavoro di guarigione e autoriflessione - spiega sempre la Lovato -. Sto ancora imparando e entrando in me stessa, e non pretendo di essere un esperto o un portavoce. Condividerlo con voi ora mi porta ad un altro livello di vulnerabilità verso di voi". Un gesto eclatante, conclude la Lovato, fatto "per coloro che non sono stati in grado di condividere chi sono veramente con i loro cari. Per favore - esorta - continua a vivere nelle tue verità e sappi che sto inviando tanto amore nella tua direzione".

