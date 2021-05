Eurovision Contest 2021, Maneskin vincitori? “Prima volta in assoluto”, un indizio pesantissimo

22 maggio 2021 a

L’Eurovision Song Contest 2021 è entrato nel vivo con l’atto finale, che nella notte tra sabato 22 e domenica 23 maggio incoronerà il vincitore. Prevista anche la diretta su Rai1, con la conduzione di Gabriele Corsi e Cristiano Malgioglio: la kermesse musicale si svolge a Rotterdam, in Olanda, dove hanno preso parte ben trentanove Paesi. In rappresentanza dell’Italia ci sono ovviamente i Maneskin, che hanno vinto il Festival di Sanremo con la loro “Zitti e Buoni”. La rock band è ovviamente entusiasta di partecipare per far conoscere la sua musica il più possibile anche all’estero.

Ma l’aspetto più interessante è che tutti i bookmaker danno i Maneskin per favoriti alla vittoria finale, e anche con netto vantaggio: è la prima volta che l’Italia si trova davanti nelle previsioni. Più staccata la Francia, rappresentata da Barbara Pravi. Secondo i bookmaker a completare il podio potrebbe essere Destiny che gareggia per Malta. I Maneskin ovviamente faranno gli scongiuri, anche perché durante l’atto finale tutto può cambiare, come già accaduto in passato: gli italiani saranno i terzultimi a esibirsi.

“È un bel periodo per noi”, hanno dichiarato i Maneskin tramite il frontman Damiano David prima della finalissima dell’Eurovision Song Contest 2021. “Ma restiamo con i piedi per terra - ha aggiunto - il successo non ci darà alla testa e, soprattutto, non rovinerà la nostra amicizia che è il nostro vero segreto”.

