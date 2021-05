Maneskin, l'ultimo trionfo: "Zitti e buoni" e... umiliati, altro che "cocaina". Francesi muti: ecco la classifica

25 maggio 2021 a

Con oltre quattro milioni di ascolti, “Zitti e Buoni” è diventato il brano italiano con più stream di sempre in 24 ore, nonché il primo e unico a essersi mai piazzato nella top ten mondiale di Spotify. Risultati eccezionali e storici che sono il modo migliore per rispondere alle polemiche strumentali sollevate dalla Francia, la cui stampa si è inventata un cocaina-gate assolutamente strumentale. Damiano David, frontman dei Maneskin, è stato accusato di aver sniffato cocaina nella Green Room dell’Eurovision Song Contest 2021.

In tal modo i francesi hanno provato a sporcare il successo che mancava all’Italia dal 1990, ovvero dai tempi di Toto Cotugno. A stroncare definitivamente la polemica ci ha pensato Damiano, che al rientro in Italia si è subito sottoposto al test antidroga, risultato negativo. A comunicarlo sono stati gli organizzatori dell’Eurovision tramite un comunicato ufficiale: “A seguito delle accuse di consumo di droga nella Green Room dell’Eurovision Song Contest Grand Final del 22 maggio, abbiamo condotto un esame approfondito dei fatti”.

Sono stati controllati tutti i filmati disponibili, come richiesto in primis dalla delegazione italiana che non poteva credere alle accuse infamanti e assolutamente false mosse dalla Francia. “Un test antidroga è stato anche intrapreso volontariamente nella giornata di oggi dal cantante del gruppo Maneskin che ha dato esito negativo visto dall’Ebu”, si legge nel comunicato. “Nessun consumo di droga è avvenuto nella Green Room e riteniamo chiusa la questione”, ha aggiunto l’Ebu.

