Carolina Marconi, il dramma dell'ex del Grande Fratello: "Ho un tumore, comincio la chemioterapia"

Il dramma di Carolina Marconi diventa pubblico. La bella venezuelana, protagonista della quarta edizione del Grande Fratello nel 2005, ha deciso di condividere su Instagram con i propri fan una brutta notizia: è stata operata di tumore al seno e ora dovrà affrontare la difficile battaglia della chemioterapia.

La 43enne ha ricevuto la diagnosi lo scorso 24 marzo, ma fino a oggi ha preferito non rivelarlo a nessuno al di fuori della sua più stretta cerchia di amici e familiari. Il 6 aprile si è sottoposta all’intervento chirurgico per asportazione e ricostruzione della mammella, durato 8 ore, e adesso inizieranno i cicli di cure. Il post su Instagram, toccante, vuole anche essere un messaggio di speranza per tutte le donne.

"Grazie alla mia famiglia ed amici che mi hanno organizzato un weekend stupendo nella mia amata Formia, un posto magico per me perché ci andavo da bambina - scrive la Marconi -. Ho approfittato di due giorni di sole prima di iniziare la chemio a metà giugno perche nn potrò più prendere sole fino a dicembre, ho un po’ di ansia ma sono fortunata perché ci sono tante persone che mi sono vicine e non mi fanno sentire sola". "Non vi nascondo - prosegue - che un po’ rosico perché mi cadranno i capelli con la chemio l’ho sempre portati lunghi ma non è un problema, cresceranno. Dicono che dopo la chemio ti crescono mossi, cavolo io ce li ho lisci, vabbè vorrà dire che non userò più la piastra per farmi mossa, per me è fondamentale vedere sempre il lato positivo di tutto). Mi divertirò a cambiare i look con le parrucche in questi mesi e se volete ci terremo compagnia così mi potrete dire quale preferite: corta? con la frangia? Perché no anche bionda? Rossa? Di tutti colori. Sicuramente perderò anche le mie ciglia ma non è un problema ci sono sempre le ciglia finte che posso sempre incollare".

"Io sto bene - conclude il suo emozionante messaggio - e affronterò tutto con tranquillità. L’atteggiamento per queste situazioni è non perdere mai l'entusiasmo come i bambini e il sorriso perché tutto si risolve e si combatte! E si ritorna sempre meglio di prima...".

