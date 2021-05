Maneskin, un complotto all'Eurovision: "Quello strano giro di scommesse", lo scandalo travolge la kermesse

29 maggio 2021 a

a

a

Un altro scandalo travolge l'edizione del 2021 dell'Eurovision. Dopo la smentita del "cocagate" scatenato contro Damiano David, cantante dei Maneskin e vincitore della kermesse, accusato di aver sniffato cocaina durante la diretta della finalissima, ora nel mirino è finita Malta che ha chiuso la competizione al settimo posto con la canzone "Je me casse" della cantante Destiny Chukunyere.

Dopo il trionfo all'Eurovision, la festa: dove hanno beccato (e con chi) Damiano dei Maneskin, "che dire..."

Stando a quanto riportato dai media locali, sembra che la delegazione maltese abbia investito somme ingenti di denaro pubblico per aumentare le probabilità di vittoria della loro candidata. I sospetti sono venuti fuori dopo che il ministro maltese Carmelo Abela, responsabile della radiodiffusione pubblica, ha chiesto di effettuare delle indagini sulle spese di questa delegazione dopo aver ricevuto segnalazioni dal consiglio di amministrazione dell'emittente nazionale, secondo cui parte del budget stanziato per l'evento sarebbe stato utilizzato per scommettere sull'artista.

"Sapete a chi somiglia Damiano?". Maneskin, lente di ingrandimento mondiale: una coincidenza assurda | Guarda

Secondo alcune fonti sembra che siano stati investiti circa 650mila euro per piazzare scommesse online su Destiny con lo scopo di farla diventare una delle favorite della competizione, insieme alla francese Barbara Pravi (poi arrivata seconda). Sembra che i maggiori colpevoli siano stati funzionari del Public Broadcasting Service (Pbs), l'emittente maltese che trasmette l'Eurovision, con 300mila euro di investimenti, e l'Autorità per il turismo di Malta, con 350mila euro. Il quotidiano locale Times of Malta ha inoltre rilevato che il denaro sarebbe stato stato utilizzato anche per promuovere la canzone sui social network e presso i maggiori influencer stranieri. Insomma, l'ennesimo scandalo.

"La sola cosa che avevo chiesto". La malattia e lo sfregio a Giorgia: il furibondo sfogo della fidanzata di Damiano dei Maneskin

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.