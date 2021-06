Striscia la Notizia, "guardavo dei bei maschioni": Elettra Lamborghini beccata in auto così, imbarazzo totale

08 giugno 2021 a

a

a

La lista dei Vip vittime di Striscia la Notizia, noto tg satirico di Antonio Ricci, condotto da Gerry Scotti e Michelle Hunziker, è ormai infinita. A capitare sotto le grinfie di Laudadio questa volta è stata la show-girl Elettra Lamborghini, pizzicata alla guida della sua auto con il telefono in mano. L'obiettivo dell'inviato è beccare sul fatto persone famose che si filmano alla guida, postando poi i contenuti sui propri canali social. Naturalmente, si tratta di una infrazione del codice stradale che, spesso e volentieri, non viene sanzionata come dovuto. L'inviato mostra a Lamborghini una storia che la ritrae mentre parla ai suoi milioni di followers su Instagram. Fin qui niente di male, se non per il fatto che la bolognese si trovasse proprio alla guida.

Tacchi a spillo, stivaloni e mini-slip: Victoria dei Maneskin "intima", pioggia di soldi per questa foto | Guarda

"Il giorno dopo mi è quasi successo che tamponavo qualcuno, perché stavo guardando dei bei maschioni sul telefono" scherza Elettra Lamborghini. "Ma non lo farò più" commenta la cantante, lanciando poi l'appello ai telespettatori: "Non lo fate, non guardate instagram o i social, perché anche se ci sono dei bei maschioni, la vostra vita è più importante". L'inviato spiega poi però che nella sua nuova rubrica Vip alla guida, non basta semplicemente scusarsi, ma bisogna farlo cantando.

"Sennò muori". Pippo Baudo, Berlusconi e la "strega" al cimitero: l'inquietante retroscena sul suo ritorno in Rai

Felice Laudadio tira poi fuori un leggio e invita Elettra Lamborghini a cantare una sua canzone, il cui testo è stato modificato dal giornalista. Insomma, con una certa esperienza nel mondo della musica non proprio un'impresa impossibile per la showstar. Elettra intona così una delle sue hit più ascoltate: "Se guido così, filmo e mi faccio le storie, non si può fare e ora, la mia ca***ta, chiedere scusa mi brama, le scuse con pem, pem-pe-re-pem-pem-pem". Insomma, tutto è bene quel che finisce con una risata. Ma la 27enne sembra aver capito la lezione: guidare e chattare non si può.

"Nel 95% dei casi si guarisce". Michele Merlo e la leucemia fulminante, cosa non torna: pesantissimo atto d'accusa. Sfortunato o...

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.