Mara Venier, "faccia completamente paralizzata": il dramma e lo stop a Domenica In, le condizioni della conduttrice

08 giugno 2021 a

a

a

"Sto vivendo un incubo". Mara Venier ha confessato su Instagram i suoi guai di salute legati a un impianto ai denti che si sta rivelando ben più problematico del previsto. La conduttrice di Domenica In pochi giorni fa è andata in onda ugualmente, anche se fino a poche ore prima era stata ricoverata in ospedale a Roma e quindi dimessa, ma su consegna di assoluto riposo a casa. Il peggio sembrava superato, anche se l'amatissima Zia Mara era apparsa davanti alle telecamere di Rai1 ancora visibilmente gonfia in volto e stanca. Invece ora, a quanto pare, la situazione è nuovamente precipitata.

"Sette ore sotto ai ferri", l'odissea di Mara Venier: come è ridotta dopo l'operazione





"Sto vivendo un incubo - ha scritto la 70enne conduttrice sulla propria pagina Instagram -. Dopo l’impianto ai denti previsto da mesi, ho perso completamente la sensibilità di parte del mio viso, bocca, gola, labbra e mento!". "Giovedì - ha spiegato ancora - sono andata di corsa dal chirurgo maxillofacciale Valentini Valentino che mi ha operata per rimuovere l’impianto che ha causato il danno! Ricoverata, sala operatoria, anestesia totale, un incubo". E ora? La strada per ritrovare la normalità sembra ancora lunga, come purtroppo sa chi è già passato dal "calvario" dei denti: "Avrò un controllo, ma sarà una cosa molto lunga (sperando di evitare un altro intervento)".





Fortunatamente per la Rai domenica prossima Domenica In non andrà in onda per lasciare spazio agli Europei di calcio, concedendo dunque qualche giorno in più di meritato riposo alla padrona di casa. E sui social sono già arrivati i tanti attestati di affetto vip, da Sandra Milo ("Ti sono vicina. Supererai questa dura prova") ad Alessia Marcuzzi, che l'aveva avuta accanto a sé all'Isola dei famosi a Mediaset ("Amore") fino a Giuliano Sangiorgi dei Negramaro e Asia Argento.

"Stanno cercando di farmi fuori". Mara Venier in onda così dopo l'intervento: devastata dal dolore a Domenica In, inquietante

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.