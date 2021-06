Massimo Giletti vuole andare ospite a Otto e mezzo, Lilli Gruber non vuole invitarlo: "Troppo di destra". Crisi di nervi a La7

10 giugno 2021 a

E' in corso uno psicodramma a La7. Secondo quanto riporta il sito www.tag43.it Lilli Gruber, la conduttrice di Otto e mezzo ha detto un secco no a Massimo Giletti che le aveva chiesto di andare ospite nel suo programma. Lo stesso conduttore di Non è l'arena, che va in onda la domenica in prima serata sulla rete di Urbano Cairo era già stato tra gli invitati del salotto di Lilli. Quindi è rimasto sconcertato di fronte a questo rifiuto. Alla richiesta di spiegazioni la Gruber è stata franca: gli avrebbe detto infatti che è troppo di destra per la sua trasmissione. Pare che Giletti si sia offeso e che si sia quindi rivolto a Giovanni Floris, che conduce DiMartedì, per avere la sua solidarietà. Peccato però che Floris si sia schierato dalla parte della Gruber con una motivazione "tecnica", della serie, "tu hai già il tuo programma, non ti lamentare".

Allora, sempre più sconvolto e infuriato Massimo ha telefonato a Cairo in persona per cercare un po' di comprensione. Ma l'editore ha abbozzato. Ergo Giletti ha capito di non essere particolarmente simpatico ai suoi colleghi, in particolare alla Gruber, per la quale anche lui nutre una certa avversione.

Tant'è. La voce dello psicodramma ha fatto il giro degli studi di La7, e Giletti, si mormora, se la sarebbe andata a cercare in modo da avere un motivo valido in caso di rottura con una rete dove si sente sempre più isolato politicamente. In ogni caso ora si chiude la stagione televisiva di La7 e tutti i talk saranno in pausa per l'estate. Forse le vacanze serviranno a calmare un po’ gli animi. O forse a settembre le tensioni interni ci saranno ancora. Ma per saperlo bisognerà aspettare.

