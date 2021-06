Silvio Berlusconi, "il tramonto di Mediaset". Gira una brutta voce: cosa c'è dietro il passaggio di Giorgia Rossi a Dazn

19 giugno 2021 a

Sembra sicuro l’accordo per portare su Dazn il volto di Giorgia Rossi. Giornalista Mediaset, bionda, bella e competente che nelle ultime stagioni ha condotto Pressing Serie A e Pressing Champions League, con grande autorevolezza. Un passaggio che non sembra una novità visto il legame stretto tra Dazn e Mediaset. Già dallo scorso anno la maggior parte dei telecronisti di Dazn sono stati attinti tra i giornalisti del gruppo del biscione, a cominciare da Pierluigi Pardo. Senza dimenticare che è stato annunciato l’accordo siglato tra Digitalia’08 (Gruppo Mediaset) e Dazn per la raccolta pubblicitaria della Serie A per il prossimo triennio, quello relativo al 2021-2024.

C'è solo da segnalare che per l'azienda di Berlusconi è un brutto colpo. Mediaset aveva puntato forte sulla giornalista. Il futuro in azienda sembrava nelle sue mani. Prime serate, eventi e visibilità, a poco sono servite evidentemente. Saluta tutti e se ne va a Dazn. Lontani i tempi "in cui l'approdo a Mediaset rappresentava un punto di arrivo. Ora somigliante più ad un traghetto, che conduce invece a lidi migliori e ben più remunerativi", scrive il Tempo.

L'arrivo di Giorgia Rossi è complementare alla situazione di Diletta Leotta che sembra sia destinata a lasciare Dazn anche se non è ancora chiaro quale possa essere la sua destinazione futura. “Pare che Diletta Leotta lasci Dazn, non ha rinnovato il contratto e probabilmente non sarà più il volto dell’emittente nella prossima stagione. Dove andrà non lo so, forse lavorerà con Can Yaman in un film o in una serie TV”, ha svelato su Twitch il giornalista di Mediaset Sandro Sabatini. La Leotta potrebbe voler proseguire altrove la sua carriera nel mondo della conduzione e nella spettacolo in generale. Proprio in questi giorni è uscito “Celebrity Hunted 2 – Caccia all’uomo” su Amazon Prime Video il reality in cui i vip devono scappare senza farsi raggiungere, dove Diletta fa parte di un cast stellare, da Achille Lauro a Boss Doms, da Elodie a Myss Keta, fino a Stefano Accorsi e Vanessa Incontrada.

