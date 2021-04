Striscia la Notizia, "ma io sono sposato": Diletta Leotta mette nei guai Valerio Staffelli, cosa vede la moglie su Canale 5

22 aprile 2021 a

a

a

Diletta Leotta è finita nella rubrica Spetteguless di Striscia la Notizia, che come suggerisce appunto il nome si occupa prettamente di gossip. Con la conduttrice di Dazn il tg satirico di Canale 5 ha giocato in casa, visto che l’episodio mandato in onda all’interno della rubrica è avvenuto proprio durante la consegna del tapiro d’oro da parte di Valerio Staffelli. Il quale in cambio dalla Leotta ha ricevuto un mazzo di tulipani: “Can Yaman è geloso di te, ti ha visto così aitante, così bello, e ha pensato ‘cavolo, questo me la ruba’”, ha scherzato.

Video su questo argomento Can Yaman, Diletta Leotta ne fa fuori un altro

A questo punto è intervenuta la voce fuori campo di Michelle Hunziker: “Più che al mazzo che le ha fatto Diletta, Staffelli sta pensando a quello che gli farà la moglie quando tornerà a casa”. Infatti l’inviato di Striscia ha iniziato a dire “ma io sono sposato, 28 anni di matrimonio” e ha mostrato la fede nuziale alle telecamere. Allora la voce della Hunziker è intervenuta di nuovo per fugare ogni dubbio: “È tutto un malinteso, non è Diletta a pensare che Staffelli sia bello e aitante, bensì il suo fidanzato. Ecco perché sono saltate le nozze, l’attore turco ha perso la testa per Staffelli”.

"Via dai social?". Una pesante storia di soldi: Diletta Leotta, clamorosa confessione su Can Yaman a Striscia

Al di là dell’ironia, la Leotta ha confermato a Striscia che il matrimonio non è saltato: “Quelle che circolano sono solo voci. La storia d’amore è vera e sono molto felice. C’è solo da fare le cose con i tempi giusti. Lui si è tolto dai social per questioni di business”. Come andrà a finire questa storia? Lo scopriremo nelle prossime settimane, ma intanto Diletta ci ha tenuto a ribadire che tra lei e Can Yaman è tutto vero, a dispetto di quello che pensa qualcuno.

CLICCA QUI PER GUARDARE IL SERVIZIO DI STRISCIA

"Come lo so". Diletta Leotta, diretta a luci rosse. La confessione sulla pratica erotica estrema

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.