Striscia la Notizia, Diletta Leotta confessa: "Mi sono concessa un limone", il clamoroso retroscena sulle foto con Friedkin

Diletta Leotta nel vortice del gossip. La showgirl italiana, infatti, è stata paparazzata in compagnia di Ryan Friedkin, figlio del presidente della Roma. Nelle foto, risalenti allo scorso dicembre, i due si scambiano un bacio. Nel frattempo, però, la conduttrice di Dazn ha confermato di essere legata sentimentalmente e ufficialmente all’attore turco Can Yaman, con cui la relazione è iniziata a gennaio. Lo aveva detto lei stessa anche durante l’incontro con Valerio Staffelli di Striscia la Notizia per la consegna del Tapiro d’oro qualche settimana fa.

Dopo la pubblicazione delle foto sul settimanale Oggi e dopo lo sfogo di Diletta sui suoi social per le illazioni sulla sua vita privata, Staffelli ha rintracciato di nuovo la Leotta per un altro Tapiro d’oro, come si vedrà nel servizio del tg satirico in onda questa sera su Canale 5. Si tratta del settimo della carriera.

“Quelle foto sono di dicembre. Ero single e a 29 anni, se sei single, un limone te lo puoi anche concedere. Sto ancora con Can, ero in macchina con lui poco fa”, ha chiarito la conduttrice in riferimento agli scatti con Friedkin. E ancora: “Ci sono dei limiti che non devono essere superati e la sfera privata di una persona fa parte di questi. Non mi aspettavo che pubblicassero quelle foto, anzi nemmeno immaginavo che avessero potuto scattarle dentro casa”.

