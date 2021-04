Diletta Leotta, incidente piccante in diretta: "Come lo so", la confessione sulla pratica a luci rosse

15 aprile 2021 a

"Ho fatto un cameo in un bukkake", parola di Tommaso Zorzi a 105 Take Away, la trasmissione di Radio 105 condotta da Daniele Battaglia e Diletta Leotta. La battuta dell'opinionista dell'Isola dei Famosi ha preso di sorpresa i conduttori, soprattutto Diletta Leotta che prima è rimasta sopresa poi ha fatto una gran risata e ha rivelato qualcosa che ha stupito tutti.

Daniele Battaglia cerca di coprire tutto con le risate: "Ma non si può, dai, Tommaso è stato un piacere". Diletta Leotta però non ci sta e vuole dire la sua: "Ma lo sai perché conosco il significato di questa parola? Perché il nostro amico Jake La Furia me l'ha messo nelle parole vietate di Instagram e io dicevo: "Ma che significa?".

Successivamente, Tommaso Zorzi spiega che condurre format in onda su Mediaset Play gli consente di tenere un linguaggio "che è più mio rispetto all'Isola dove non posso dire certe cose". Alché Diletta Leotta scherza: "Tipo se vuoi dire quella cosa di prima? Hai trovato il posto giusto e il momento giusto. Sono ancora frastornata, non me lo sarei mai aspettata da lui una cosa del genere". La Leotta che è anche una dei volti di Dazn che proprio oggi ha annunciato un mese gratis di abbonamento ai proprio clienti dopo i disservizi dell'ultima domenica calcistica.

