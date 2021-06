Domenica In, Mara Venier assoldata da Draghi per i vaccini. Ora capite perché la prima parte di trasmissione...

20 giugno 2021 a

Il governo assolda Mara Venier. La situazione della campagna vaccinale evidentemente è delicata se serve anche l'aiuto della conduttrice di Domenica In per "comunicare" agli italiani a casa l'importanza di farsi inoculare il siero anti-Coronavirus. La Presidenza del Consiglio in persona, cioè Mario Draghi, ha scelto la Venier per la campagna "Riprendiamoci il gusto del futuro".

Due spot che a Palazzo Chigi sperano diventino virali: "V" come "vittoria" e "vaccino", insieme a Mara anche Amadeus, Paolo Bonolis, Federica Pellegrini. Un all star che dovrebbe trascinare un pubblico eterogeneo, dai giovani agli over 60. Zia Mara peraltro è già impegnata sul tema, dedicando sempre la prima ora di Domenica In alla divulgazione sul virus, con virologi e politici ospiti fissi.

Uno spazio apprezzato, visto che se la media telespettatori di Domenica In è di 3 milioni, quella del primo segmento arriva addirittura ai 4 con uno share del 20%, spiega la Venier al quotidiano torinese La Stampa. "L'agenzia che organizza gli spot mi ha scelta con altre persone forse per l'impatto che abbiamo sul pubblico. Io sono stata onorata di far parte di questo gruppo e mi sono messa al servizio. Come sempre".



"Io sto con il telefonino acceso in trasmissione - rivela al Venier -, gli amici mi scrivono ponendomi quesiti e io mi faccio portavoce. Me l'hanno chiesto anche l'ad Salini e il direttore di Rai1 Coletta di andare avanti così, perché il mio approccio da persona qualunque, tranquillizza".

