Per ripartire, artisti e operatori si mettono in vetrina: ecco Showgroup

Gianluca Veneziani 22 giugno 2021

Con lo stop delle mascherine all’aperto e, più in generale, con la ripresa degli eventi estivi, anche il mondo dello spettacolo e dell’intrattenimento potrà risorgere. In quest’ottica si propone come una base ideale dalla quale ripartire la piattaforma Showgroup.it , nata per offrire ad artisti, già conosciuti o emergenti, location e operatori degli eventi la possibilità di aumentare la propria visibilità ed essere facilmente trovati.

La piattaforma, creata nel marzo 2020, ha un triplice scopo: offre agli esperti dell’industria degli eventi una vetrina per mostrarsi e farsi conoscere, in forma gratuita e senza intermediazioni; dà la possibilità ai privati di selezionare i migliori intrattenitori, scegliendo liberamente tra un numero sempre crescente di professionisti, per poter organizzare al meglio il proprio evento; consente a tutti gli iscritti di fare networking. In tal senso Showgroup non è solo un portale dedicato ai professionisti, ma un luogo virtuale di incontro tra domanda e offerta per il mondo dello spettacolo e degli eventi.

Uno dei suoi grandi punti di forza è il coinvolgimento di molteplici categorie di operatori del settore: artisti nell’ambito del canto e della danza, presentatori e comici, sosia e giocolieri, esperti di magia e arte circense, animatori per bambini, oltre a influencer come blogger e instagrammer. Allo stesso tempo potranno mettersi in vetrina anche le location e le aziende fornitrici di servizi e attrezzatura tecnica (come service, security, catering, fotografi, interpreti).

Altro aspetto interessante della piattaforma è la possibilità di selezionare l’artista o il servizio di cui si abbisogna in maniera rapida e mirata in base alle proprie esigenze: si può individuare il professionista del settore che si cerca nella propria città o zona, attraverso una sorta di geolocalizzazione, usare altri filtri a disposizione (ad esempio il genere di eventi, la tipologia di pubblico), identificare il profilo migliore tramite il numero di “WOW” (che corrisponde al classico like) e le recensioni positive.

In tal modo questa piattaforma, che già vanta 35.000 iscritti, aspira a diventare la più grande community professionale italiana di artisti, location e operatori. E già si propone di estendersi oltre i confini nazionali, diventando un punto di riferimento per il settore degli eventi anche in Stati come Slovenia, Austria, Svizzera e Francia.

Nessun modo migliore per rilanciare un mondo, quello degli spettacoli, dell’intrattenimento e del divertimento, duramente colpito dalla pandemia e dal lockdown. Un mondo che è fondamentale non solo per il benessere individuale e sociale ma anche per l’economia del Paese: sono ben 570.000 le persone impiegate nel settore degli eventi in Italia, per un valore annuo pari al 2,5 % del Pil nazionale. Vivere bene, insomma, aiuta anche a far stare bene il nostro Paese.

