Circo Nero Italia, Hilton Sorrento o Domina Zagarella? E' l'estate italiana dei dinner show

Come sarà l'estate 2021, dal punto di vista del divertimento? Se a metà giugno a San Marino si balla con Sven Vath, mitico dj techno, l'Italia, come del resto molti altri paesi europei, sceglie la linea della prudenza. E chi propone divertimento si organizza, puntano su dinner show, aperitivi e party da vivere senza ballare. Seduti nel verde o in location d'eccezione, si può far tardi con gli amici, con musica e sorrisi.

E' questa la proposta della Terrazza Lounge, nuovo spazio panoramico dell’Hilton Sorrento Palace. Con la direzione artistica di Nello Simioli, uno dei dj italiani più esperti in ambito lusso e dintorni (con il suo sound ha contributo a creare il mito del Sottovento di Porto Cervo), in console si alternano music selector di livello internazionale come lo stesso Simioli, l'italo olandese Melanie Estella, Carmine Sorrentino, Alfio Gambardella.

Cocktail e cibi sono all'altezza della situazione, proprio come succede a Vietri sul Mare, a due passi da Salerno, ai dinner show Rocce Rosse del lussuoso Lloyd's Baia Hotel. In particolare, sabato 25 giugno qui i performer sono quelli di Circo Nero Italia (nella foto): acrobati, giocolieri, mangiafuoco, cubi volanti...“CircoNero Italia sarà sempre uno spettacolo che non si limita al semplice intrattenimento con qualche bella performance d’impatto a fare da cornice", spiega il suo creatore, Duccio Cantini.

Qualità assoluta negli show e cura di ogni dettaglio per il divertimento dei propri ospiti è anche ciò che caratterizza i dinner show di Domina Zagarella Sicily, il luogo perfetto per vivere una vacanza deluxe in Italia, in famiglia e non, tra cultura (Palermo e Segesta sono vicine), natura, cibi e show d'eccellenza. "A due passi da questa struttura nel 2022 daremo vita ad un grande Beach Club, per vivere la spiaggia a cinque stelle, proprio come si può fare al Domina Coral Bay, a Sharm", spiega Manuel Dallori, imprenditore e manager che da sempre propone intrattenimento d'eccellenza. A settembre a Lugano aprirà il suo The Cliff, ristorante - contenitore d'arte, performance e musica.

In italiano dinner show si dice cena spettacolo e da fine giugno a selezionare musica ogni sabato per gli eventi dello storico Byblos di Riccione c'è Mitch B., uno dei pochissimi professionisti italian del mixer ad essere a suo agio anche quando suona dal sound balerarico, ovvero rilassato. Il locale, oggi parte del gruppo Musica, festeggia cinquant'anni di storia. "Un dj sa intrattenere anche quando non si può ballare", spiega Mitch B. "La musica ha tanti poteri straordinari, in questa strana estate dobbiamo usarli tutti".

Spostandosi a Cagliari, ecco Sandro Murru Kortezman, che tra l'altro proprio con Mitch B. ha appena prodotto una bella canzone, "Come on and Do it". Murru è protagonista di tante cene musicali piene di ritmo e melodie, ad esempio quelle della Terrazza del Lazzaretto o quelle dell'American Beach a Maddalena Spiaggia (CA). "Le persone hanno voglia di normalità. Se lo meritano, un po' di relax musicale in sicurezza", spiega l'artista.

Spostandosi al Nord, in Franciacorta, all'Hotel Costez di Cazzago (BS) ci si rilassa con cocktail e bollicine d'eccellenza, con il sound di professionisti della musica come Dr.Space, Brio, Nicola Zilioli e tanti altri. Gestito come altri spazi da Paolo e Francesco Battaglia, Costez fa divertire, ed offre opportunità di lavoro a tanti ragazzi, che di giorno studiano o fanno stage altrove.

E la musica? Il sound dell'estate e del prossimo autunno probabilmente metterà insieme suggestioni sonore di epoche diverse, proprio succede in "Saving your Loving", il nuovo singolo di Marco Fratty e Marco Flash, al mixer MFX2. Arriva dopo i grandi risultati internazionali del loro remix di Sister Sledge - "Good Times". "Abbiamo deciso di non puntare su una nuova cover, bensì su un brano originale", spiegano gli MFX2. "La voce è quella di Molly Morgan, che non è famosa, ma noi è piaciuta subito tantissimo”.

