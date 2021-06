Mara Venier, "corna? Questa volta ha esagerato”: cos'è successo davvero in viaggio di nozze

25 giugno 2021 a

Jerry Calà compirà 70 anni lunedì 28 giugno: per l’occasione ha rilasciato una lunga intervista a Il Giorno, dove ha parlato soprattutto della sua lunga carriera di successo, dagli inizi fino ai giorni nostri. Ma tra una cosa e l’altra ha anche risposto a una domanda sul presunto tradimento ai danni di Mara Venier: “Se è vero che l’ho tradita in viaggio di nozze? Leggenda. Mara esagera apposta. Marachelle ne ho fatte, ma non quella volta”.

Adesso Calà è felice e sereno con sua moglie: “Bettina è un’imprenditrice, lontana dal mondo dello spettacolo. Ho avuto mola fortuna”. Nel corso dell’intervista non sono mancati retroscena e curiosità sulla sua carriera artistica: negli anni ’80 è stato il volto della commedia italiana, più volte campione d’incassi. “A un certo punto mi è venuta l’angoscia da successo - ha confidato a Il Giorno - telefonavo alle cassiere per sapere quanti biglietti avevano venduto”.

Ma com’è iniziata la sua lunghissima avvenuta nel mondo dello spettacolo? “Per gioco - ha dichiarato Calà - dovevo fare il professore, al classico ero fortissimo in greco e latino: doppio 8 in pagella, mi sono iscritto a Lettere antiche all’università di Bologna. Ma è la vita che decide per noi”. E nel suo caso il destino aveva il volto di tre amici: Umberto Smaila, Franco Oppini e Nini Salerno. Loro lo convinsero a fare cabaret: il resto, come si suol dire, è storia.

