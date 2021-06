Pamela Prati, confessione pazzesca: "Io nella vasca, mi sbirciava da dietro la porta. Allora tutta nuda...", ecco il nome del vip guardone

27 giugno 2021 a

Un'intervista a tutto campo, quella concessa da Pamela Prati al Fatto Quotidiano. Una lunghissima intervista in cui la showgirl racconta tutti i suoi primi 40 anni di carriera. Parla anche del doloroso capitolo-Mark Caltagirone: "Quella storia mi ha devastato, ho anche pensato di farla finita", ammette, per poi chiedere di passare ad altri argomenti.

Quando le chiedono quanti soldi ha sperperato, Pamela Prati risponde con schiettezza: "Tantissimi, ma altrettanti me ne hanno fregati; (ci ripensa) però non li ho sperperati, piuttosto non mi sono fatta mancare nulla". Degli esempi? "Appena ho firmato per Mediaset sono andata da Chanel e ho speso 100 milioni di lire". E ancora, spiega: "Ero ancora quella bambina che non aveva il pane per la merenda, quindi dovevo togliermi quella soddisfazione". Quindi aggiunge di aver "comprato anche una casa a mamma".

E proprio in quel periodo, ci fu una rissa epica con Valeria Marini sul palco. E la Marini ricorda: "Però non l'ho picchiata". E ancora: "Sono gelosa e possessiva, lei era entrata al Bagaglino e al mio posto; durante la festa dei 50 anni di Leo Gullotta ho avuto la sensazione che mi prendesse in giro. Così mi sono avvicinata, e lei per liberarsi di me si è graffiata con il mio bracciale di diamanti".

Quindi si parla di cinema: "Prima ho rifiutato un ruolo con Enrico Montesano, ma volevo ballare, poi ho girato un cult assoluto, citato pure da Tarantino: La moglie in bianco... l'amante al pepe. Con Lino Banfi - ricorda -. Sbagliarono il numero di scarpe, erano strettissime, un dolore boia, poi Lino aveva una mimica assurda (lo imita alla perfezione) e io dimenticavo il mio ruolo, mi sentivo quasi una spettatrice. E ridevo. Non riuscivo ad andare avanti; (ci pensa) ero proprio giovane, sfrontata, mi lanciavo, ricordo quando Pingitore sosteneva: La sua forza è che ci crede. Se le chiedo di diventare Rita Hayworth, lei si sente Rita Hayworth". Poi, interpellata sui ruoli sexy, la confessione: "Io uscivo dalla vasca da bagno e Lino sbirciava da dietro la porta; (sorride) mostravo le forme granitiche del mio corpo", ammette candidamente Pamela Prati. Insomma, nuda davanti a Lino Banfi.

