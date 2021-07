Barbara D'Urso, la voce: addio Mediaset? Pier Silvio Berlusconi, conferma pesantissima su Carmelita: rivoluzione Pomeriggio 5

Francesco Fredella 01 luglio 2021 a

La D'Urso non lascia Mediaset. Anzi, Piersilvio Berlusconi ne approfitta per elogiare le doto di Queen Cologno. "Ha fatto un lavoro grandissimo e rimane con noi”, dice Piersilvio. Non ci saranno Domenica Live e Live non è la d'Urso, ma resta Pomeriggio5 ed arriva un serale per Carmelita. "Quel tipo di infotaiment a 360 gradi – che va dalla cronaca alla politica al gossip – non credo abbia più grande senso…", dice Piersilvio riferendosi alla pagina dell'intrattenimento di questi ultimi anni. “Barbara d’Urso è una risorsa di Mediaset. Appena ci sarà un progetto che piace a lei, che piace a noi, è probabile che torni a fare un programma di intrattenimento su Canale 5…”, continua. E poi parla in grandi linee del Biscione. "La nostra strategia è semplice, più prodotto, più prodotto italiano e made in Mediaset. All’inizio della pandemia abbiamo avuto paura, non solo per la nostra salute, ma anche per l’azienda e invece abbiamo trovato il giusto modo per andare avanti senza fermarci mai grazie alla collaborazione di tutti. Ascolti migliori del previsto, costi sotto controllo, se non oltre", continua Berlusconi jr. alla presentazione dei palinsesti.

Sembra, quindi, che sia certo il ritorno dello Show dei record, che era nelle mani di Lady Cologno nel 2008. Pomeriggio5 potrebbe essere più snello, ma sempre incentrato sulla cronaca e attualità. Insomma, non mancheranno i grandi temi sempre cari a Barbarella che in questi anni ha traghettato i suoi programmi, sempre in diretta, verso ascolti altissimi. E ai piani alti di Mediaset il brindisi non è mai mancato.

