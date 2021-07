Raffaella Carrà, Cristiano Malgioglio in lacrime: "Solo un mese fa...", la Rai costretta a interrompere il collegamento

Francesco Fredella 06 luglio 2021 a

Piange, Cristiano Malgiglio, e commosso, dopo una giornata di telefonate interminabili, decide di lanciare un appello. "Vorrei che gli studi Rai, storici per l'Italia, di via Teulada a Roma portassero il nome di Raffaella Carrà". "Sono addolorato e piango una amica meravigliosa. Artista meravigliosa - aveva scritto sui social alla notizia della morte della regina della tv italiana, scomparsa lunedì a 78 anni -. Oggi ho il cuore a pezzi. Riposa in pace e non ti dimenticherò mai... mia adorata Raffaella Carrà. Che triste la vita...". Poi, in diretta a La vita in diretta su Rai1, non è stato in grado di parlare, singhiozzante e letteralmente travolto dal dolore, costringendo i conduttori a interrompere il collegamento.

"Innamorata" è stata una canzone di Cristiano, con le musiche del più grande cantautore brasiliano Roberto Carlos (da non confondere con il calciatore), per la Carrà. E tantissime altre ce ne sono state per la grande diva della tv scomparsa ieri. L'ultima s'intitolava Il lupo: nelle sue musiche c'era tutta la sensualità ed erotismo, sempre elegante, che ha contraddistinto la Carrà.

"Oggi il mondo delle tv internazionali e la stampa estera dedica grande spazio alla Carrà come non era mai accaduto prima", dice Malgioglio. In molti l'hanno cercato, ma Cristiano ha rifiutato. Nessun apparizione televisiva. Forse, da rumors, via Skype si collegherà ancora con La vita in diretta. E sarebbe una vera sorpresa per il pubblico che ama da sempre la Carrà. Il rapporto tra Raffaella e Cristiano era di profonda amicizia e stima. "Un mese fa c'eravamo sentiti e lei mi disse: Quando sei in tv, la televisione cambia colore", racconta Malgioglio. Che, probabilmente, non aveva capito che quello era uno dei suoi ultimi messaggi della Carrà. "Non cambierò mai. Dopo questa frase non cambierei mai il mio personaggio che mi ha reso celebre", conclude Malgioglio.

