Uomini e donne, il dramma del tronista: "Questa volta no". Dopo la morte della madre, un gesto straziante

Il dramma del tronista di Uomini e donne si conclude con un gesto estremo e straziante. Alessandro D'Amico, ex protagonista del Trono Gay inaugurato da Maria De Filippi, ha confessato su Instagram i propri travagli familiari. Il corteggiatore visto in studio nell'edizione 2018 del dating show di Canale 5 ha donato un rene alla sorella, dopo aver visto morire la madre qualche anno prima.

"Una promessa che feci a me stesso - scrive il ragazzo -. Quando a 20 anni mi resi conto di essere inutile e di non poter fare nulla per salvare nostra madre. Lentamente ho guardato i mesi, gli anni rubarmi via la cosa più preziosa che avevo e lasciarmi un vuoto che ancora oggi non sono capace di colmare! Questa volta ho detto no!

Questa volta non sono scappato. La paura non è stata padrona, anzi, l’amore è stato l’unico faro che mi ha illuminato il cammino.. un cammino tanto diverso ma pur sempre unito dalla stessa essenza. Andiamo…". E dopo essersi sottoposto all'operazione, ha condiviso con i suoi 112mila followers un selfie nelle sue Instagram Stories, il volto visibilmente sofferente ma il pollice in su e la didascalia davvero piena di speranza, "sto bene", accolta con gioia da chi lo segue.





D'Amico non è stato particolarmente fortunato in amore: finita la relazione con Ricardo, è tornato in Spagna per dedicarsi al lavoro. Il 32enne ischitano è impegnato infatti nel settore della ristorazione di lusso e dopo Ibiza fa base ora a Barcellona.

