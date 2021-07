Carolina Marconi e il tumore al seno: "Non ne potevo più", la foto straziante dopo la chemioterapia

Francesco Fredella 07 luglio 2021 a

Carolina Marconi si rasa a zero i capelli. "Non ne potevo più, è stata una liberazione", racconta sui social. Da alcune settimane ha iniziato i cicli di chemioterapia per un tumore che sta combattendo. "Ecco a voi la vostra pelatina. Non ne potevo più, vederli cadere, e rasarli è stata una liberazione. Comunque non mollo mai, umore a 'pallettoni', nonostante tutto, una vera iniezione di positività della Marconi che a marzo è stata operata per un tumore al seno.

"Comunque con questo caldo sono molto fresca e leggera, vediamo sempre il lato positivo. La salute è la cosa fondamentale, questo percorso mi sta insegnando molto, dico sempre che non sono malata, non siamo malati. E' solo una situazione da risolvere. Vi ringrazio per tutti i messaggi bellissimi", aggiunge l'ex gieffina nel suo post che riceve migliaia di like e di commenti. Il mondo della tv in questo momento delicatissimo le sta vicino.





Prima della chemio aveva scritto sui social: "Ho un po' di ansia ma sono fortunata perché ci sono tante persone che mi sono vicine e non mi fanno sentire sola". Con i suoi follower, in questi giorni molto difficili, è sempre in contatto. Ig stories e dirette, la Marconi - che ha partecipato ad un'edizione del Grande Fratello vip e poi è scomparsa dalle scene - non perde il sorriso e la forza. Il suo post deve essere sicuramente un esempio per tante altre donne che si trovano nella sua condizione. "Comunque non mollo mai, umore a 'pallettoni', nonostante tutto", precisa.

