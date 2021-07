Raffaella Carrà e la malattia segreta, Milly Carlucci: "L'avevo contattata a gennaio, nessuna risposta. Cos'avevo pensato"

08 luglio 2021 a

La morte di Raffaella Carrà ha sconvolto i telespettatori italiani, ma forse ancora di più i colleghi della tv e della Rai. La regina dello spettacolo è scomparsa a 78 anni ed era malata da qualche tempo. Un tumore al seno, lo stesso che stroncò la madre nel 1987, di cui però non aveva parlato praticamente a nessuno, se non all'ex compagno Sergio Japino e pochi altri. Perfino Claudia Boncompagni, figlia del grande Gianni (il primo storico amore di Raffa) e legatissima alla presentatrice, ha spiegato di non saperne nulla. "Un grande gesto d'amore per i suoi fan, non voleva che la malattia ne offuscasse il ricordo", è stato spiegato.

Anche Milly Carlucci, che con la Carrà ha condiviso tanti palchi, conferma l'alone di assoluta riservatezza di cui si era circondata Raffaella negli ultimi tempi. Una riservatezza che, per la verità, ne aveva contraddistinto tutta la vita. Amatissima dai fan, chiacchieratissima ogni volta che appariva in tv, fin dagli anni 70. Ma mai un pettegolezzo privato o una parola fuori posto lontano dai set. La Carlucci ha spiegato di aver contattato la Carrà lo scorso gennaio per averla ospite nella seconda edizione del suo show Il Cantante Mascherato, senza ottenere però risposta. "Abbiamo pensato 'sarà all’estero', 'starà facendo qualcos’altro' - ha spiegato la conduttrice di Ballando con le stelle a Emma D'Aquino - invece forse non voleva far sapere a nessuno cosa stava attraversando. Ho solo il rimpianto di non averla potuta avere come 'ballerina per una notte' a Ballando con le stelle".

Neppure Stefano Coletta, direttore di Rai1, era a conoscenza del dramma privato di Raffaella. "Abbiamo iniziato un carteggio che però si è interrotto un mese fa, e potevamo intuire che qualcosa non andasse, perché lei era proprio anti-diva, sempre puntualissima. Lei sapeva sempre cosa portare in tv, e al primo posto metteva sempre l’allegria e la serenità".

