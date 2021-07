Alessia Marcuzzi in Rai con Fiorello e Gerry Scotti? Dopo l'addio a Mediaset, la bomba televisiva

11 luglio 2021 a

È sicuramente la notizia televisiva delle ultime settimane. Si parla del traumatico addio di Alessia Marcuzzi a Mediaset. Traumatico un po' per tutti: per il Biscione in primis, che perde un asso. Per la stessa conduttrice, che ha ammesso di essere scossa da simile rivoluzione. E poi per il pubblico, affezionato e abituato a vederla in determinati contesti e trasmissioni. Già, gli addii sono sempre tristi.

Per la Marcuzzi, insomma, niente più Le Iene né Temptation Island. E ora, che farà? Le ipotesi si rincorrono, tra quelle che la danno per accasata in altre emittenti e quelle secondo cui, al contrario, la bellissima Alessia si prenderà un po' di tempo per dedicarsi più da vicino alle sue attività imprenditoriali.

Ma ora, direttamente dalle colonne di DiPiùTv, filtra un'ultima, clamorosa, ipotesi: quella che la porterebbe dritta dritta al Festival di Sanremo insieme ad Amadeus, Fiorello e Gerry Scotti. Nel caso, si tratterebbe di una corazzata che, almeno sulla carta, promette di attentare al record di share di tutti i tempi.

Insomma, tutto è possibile. Così come Alessia Marcuzzi potrebbe semplicemente prendersi una sorta di anno sabbatico, del tempo per stare più vicina alla sua famiglia, lei che è sulla cresta dell'onda da un ventennio, impegnatissima e sempre presente in tv. Già, perché - e lo ha spiegato la stessa Marcuzzi -, la pandemia, il coronavirus, hanno cambiato un po' le percezioni e le priorità di tutti quanti.

