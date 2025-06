Affari Tuoi, Giovanni travolto: "Sempre la stessa storia"

Nella puntata di Affari tuoi, Giovanni, postino di Amantea, ha regalato emozioni e dolcezza calabrese, portando le sue susumelle, dolci tradizionali che hanno conquistato il pubblico. Accompagnato dalla vivace nonna Nella, che ha scherzosamente flirtato con un concorrente pugliese ballando una bachata, Giovanni ha vissuto una partita altalenante. Inizialmente ha pescato pacchi rossi, rischiando di perdere i premi maggiori, ma una serie di pacchi blu ha riequilibrato il gioco. Le offerte del “dottore” sono salite da 38.000 a 42.000 euro, ma la delusione è arrivata quando i 300.000 euro sono stati scoperti nel pacco della Sicilia.

Con determinazione, Giovanni ha tenuto il pacco numero 2, rifiutando offerte e cambi, fino a optare per il pacco 13, che conteneva 200.000 euro. Sul finale, con 100 euro, 10.000 euro e 200.000 euro in gioco, ha accettato un’offerta di 35.000 euro, una scelta saggia: il pacco finale non conteneva i 200.000 euro. Giovanni ha lasciato lo studio con una vincita significativa, il sorriso e l’affetto del pubblico, incarnando lo spirito calabrese.

Su X, però, non sono mancate critiche. Alcuni utenti hanno definito la sua strategia “troppo cauta”, lamentando che “poteva rischiare di più per i 200.000 euro”. Altri hanno giudicato il gioco “noioso” per le troppe offerte rifiutate, con commenti come “Sempre la stessa storia, accettano e basta”. Nonostante le lodi per la simpatia di Giovanni e nonna Nella, il pubblico social ha mostrato insoddisfazione per il finale “poco coraggioso”.