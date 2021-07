Chiara Ferragni, notate niente di strano? Roba da matti: sul red carpet a Cannes così: il dettaglio sfuggito a tutti

11 luglio 2021 a

Siamo a Cannes, dove si sta svolgendo il Festival del Cinema. Lo stesso festival della coincidenza fantozziana che ha colpito Nanni Moretti: il suo film verrà presentato nella serata di oggi, domenica 11 luglio, esattamente in contemporanea con la finalissima a Wembley di Euro 2020 tra Italia e Inghilterra. Proprio come in Fantozzi, appunto: finalissima, Wembley, Italia, Inghilterra.

Ma qui si parla d'altro. Si parla di Chiara Ferragni, prepotentemente al centro delle cronache negli ultimi giorni per le sue prese di posizione a favore del ddl Zan con quel "politici fate schifo" di dubbio, anzi pessimo, gusto. Insulto rivolto in primis ai due Mattei, Renzi e Salvini, ma con il quale in modo bieco e generalista ha voluto sparare nel mucchio.

Il punto è che la moglie di Fedez, ora, è a Cannes. Ed eccola in queste foto mentre la più celebre delle influencer italiane sfila sul tappeto rosso. Lo fa sfoggiando l'abito che potete vedere nelle immagini, creato per lei da Giambattista Vialli.

Si tratta di un vestito color lime, impreziosito da fiori sul decolletè. E il fatto curioso riguarda proprio questi fiori: sono stati ricavati da capsule del caffè riciclate. Insomma, un vestito "green", così come imposto dai dettami del momento.

Da par suo, lo stilista Giambattista Vialli ha affermato: "Sono stato onorato che Chiara mi abbia chiesto di disegnare e creare il suo abito per Cannes. Di solito, inizio un disegno con un pezzo di carta. Questa volta era un foglio di alluminio riciclato. Ispirato dai materiali, dalla giocosità di Chiara e dal suo amore per il colore, ho creato un abito che spero mostri alle generazioni future quanto possa essere audace la moda quando si usano consapevolmente materiali di provenienza responsabile", ha concluso Valli.

