Fedez "malfidato". Fabio Rovazzi, la confidenza molto intima: cosa c'è davvero dietro la loro rottura

16 luglio 2021 a

a

a

Per la serie: "C'eravamo tanto amati". Ora Fedez, che lascia le polemiche legate al Codacons, è al centro di quella che potrebbe essere una nuova ondata di polemiche. Ci pensa Fabio Rovazzi a vuotare il sacco e puntare il dito contro il rapper. Tra loro, lo ricordiamo, c'è stato un forte rapporto di amicizia e una grande collaborazione lavorativa. Anzi un vero e proprio sodalizio professionale iniziato nel 2018. Le cause della rottura sono ancora tutte avvolte nel mistero come del resto anche la fine del rapporto lavorativo con J-Ax: non c'è mai stata chiarezza su quell'allontanamento che ha fatto parlare tutti.

Chiara Ferragni al Castello di Avio? Sfregio ai comuni mortali: le foto che scatenano lo scandalo | Guarda

Rovazzi è ospite di Stories, il ciclo di interviste ad alcuni protagonisti del mondo dello spettacolo di Sky Tg24. Parla senza filtri e senza segreti. Per la prima volta. "È una situazione difficile da spiegare quella lì (quella con Fedez, ndr)… Non si può spiegare. Soprattutto io non ho mai voluto portarla sul piano pubblico, mi è sempre piaciuto parlare vis-à-vis con le persone”, racconta Rovazzi. E poi continua: "Dopo tutte le cose che sono successe io penso di averlo visto almeno due volte, parlando di tutto quanto e chiarendo parecchi aspetti di tutta la situazione. E mi dispiace, sostanzialmente mi dispiace molto perché era un’amicizia vera, nel senso che siamo diventati amici molto prima che io diventassi quello che sono. Era nata in modo super spontaneo ed era un’amicizia vera".

Video su questo argomento Fedez, i 5 milioni nel mirino del Codacons? E il rapper insulta: "Fate schifo, sono stufo di essere perseguitato"

Alla fine arriva una vera e propria dichiarazione pungente. Inaspettata. "Da un lato, c’è una persona che fa veramente fatica a stringere dei legami, a differenza mia, nel senso che è molto malfidato di default lui. Mi è dispiaciuto che abbia dovuto portarla sul piano pubblico, quando potevamo oggettivamente parlarne tranquillamente. L’unica cosa che posso dire riguardo a quella situazione è che sono molto dispiaciuto, quello sì, quello sicuramente", conclude.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.