Uomini e donne, Sabrina Ghio ex di Amici e il suo dramma privato: "Processo tumorale in atto, dopo la biopsia..."

"Processo tumorale in atto". Sabrina Ghio, tronista di Uomini e Donne ed ex ballerina di Amici di Maria De Filippi, ha rivelato su Instagram il suo grave problema di salute. La bella artista romana, 35 anni, ha deciso di non nascondere nulla ai suoi fan, che ora stanno vivendo con lei ore di ansia. "Non sono ancora pronta per tirare un sospiro di sollievo", ha ammesso l'ex tronista intervistata da Uomini e Donne Magazine.

"Dopo aver scoperto di avere un processo tumorale in atto mi sono sottoposta a una biopsia, ma non è ancora finita - ha spiegato -. Non sono ancora pronta per tirare un sospiro di sollievo. Dopo aver scoperto l’esito della biopsia, che ha rivelato un processo tumorale in atto, sono in attesa di sapere come procedere".

"Lo scorso anno - ricorda Sabrina Ghio - ho riscontrato dei piccoli problemi di salute e da lì ho iniziato a eseguire una serie di accertamenti. Ho continuato a fare controlli fino a quando non è arrivato l’esito che temevo. Nello specifico si tratta di una malattia che conosco, che per tante ragioni mi spaventa".

Non manca perà una nota di speranza, legata alla presenza del compagno Carlo Negri: "È davvero importante averlo nella mia vita. È sempre molto presente e attento. È il mio angelo, così come tutta la mia famiglia, da mia madre a mia nonna".

Nel frattempo Sabrina si gode le vacanze in famiglia, splendida e con sorriso raggiante: la giusta dose di ottimismo per intraprendere una dura battaglia.

