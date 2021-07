Amici, morte Michele Merlo: "Potevo fare di più", la drammatica confessione di Riccardo Marcuzzo

Francesco Fredella 18 luglio 2021 a

Adesso parla Riccardo Marcuzzo, lo storico cantante di Amici, il programma di Canale 5 condotto da Maria De Filippi, che in passato è stato molto amico di Michele Merlo (anche lui ex volto di Amici, morto a causa di una leucemia fulminante). Tra loro è nata un'amicizia speciale proprio sotto i riflettori degli studi della De Filippi nell’edizione andata in onda tra il 2016-2017. La morte di Merlo ha lasciato tutti nello sconforto totale. Lui, lo ricordiamo, si è recato in ospedale con febbre alta e placche alla gola e dopo un giorno la sua situazione si è aggravata con l'intervento chirurgico e il ricovero in rianimazione. Poi la morte. Un vero fulmine a ciel sereno.

Riccardo su Instagram ha risposto alle domande dei followers. “Ti manca Mike?”, ha chiesto la follower di Marcuzzo. E la risposta di Riki è stata chiarissima: “Non ho rimpianti nella mia vita se non quello di non essere andato a trovarlo quando mi ha scritto vediamoci (ero a Vicenza per un instore). Ci penso. Penso che pure io potevo fare di più. Entrambi lo potevamo fare”, ammette Marcuzzo.

La morte improvvisa di Michele Merlo, un ragazzo bellissimo e con grande talento, ha lasciato un vuoto incolmabile nel cuore di Domenico e Katia, i suoi genitori. Recentemente, in un'intervista a DiPiù hanno dichiarato di aver perso “ogni motivo per vivere” (tra l'altro Mike era figlio unico). Decine di colleghi di Amici, e non solo, lo hanno ricordato con immenso affetto. Tra questi anche Emma Marrone, che nel programma della De Filippi è stata la sua coach. La fidanzata di Mike Bird, la 21enne Luna Shirin Rasia, ha pubblicato una foto di Michele alla guida in una Ig Stories con una poesia. Erano molto innamorati.

