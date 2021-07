Enrica Bonaccorti in ospedale, il suo drammatico messaggio su coronavirus e vaccini: "Guardate qua"

22 luglio 2021 a

Enrica Bonaccorti è rimasta vittima di un incidente in vacanza ed a raccontarlo è stata lei stessa attraverso i suoi profili social. La conduttrice è scivolata bruscamente dalle scale e si è rotta un braccio. “Appena arrivo cado dalle scale, prima notte al pronto soccorso fino alle 4.30, stamani piccolo intervento per riallineare le ossa e poi gesso”.

Nel suo lungo post in cui annunciava di essere rimasta vittima di un incidente che le ha causato la rotta del braccio, Enrica Bonaccorti si mostra comunque sorridente ed ha anche rivelato come sta adesso dopo il piccolo intervento ed il braccio ingessato: “Il dramma è che è il polso destro, io con la mano sinistra ho problemi a suonare un citofono!”

La conduttrice, poi, ha ringraziato tutto il personale medico del pronto soccorso di Orbetello che si è preso cura di lei ed infine ha concluso con una nota di ottimismo: “Uscita dall’ospedale subito in spiaggia almeno per vedere il mare…”. Infine Enrica Bonaccorti ha concluso il suo post con un duro monito contro che non crede o non vuole vaccinarsi: “E dato che non c’è alcun filtro, oltre alle magagne potete vedere il mio vaccino per il vaiolo che tutti facemmo senza tante storie e col risultato di eradicarlo del tutto!”, ha concluso.

