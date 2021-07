Mara Venier ancora in ospedale: "Chissà quando finirà", l'annuncio che preoccupa i fan

26 luglio 2021 a

Non trova pace Mara Venier. La conduttrice di Domenica In è stata costretta a tornare in ospedale dopo l'operazione ai denti alla quale si era sottoposta mesi fa. Proprio l'intervento chirurgico non era andato per il verso giusto, causandole una sorta di paresi facciale che aveva reso necessaria un’ulteriore operazione. Un brutto incidente che l’ha portata nuovamente a sottoporsi alle cure mediche per tentare di recuperare la sensibilità al volto.

A raccontare quanto starebbe accadendo in queste ore è proprio il volto Rai attraverso alcune storie diffuse su Instagram. Nel breve filmato la Venier ha ripreso il cartello che indica i reparti presso cui si trova, ovvero quello di neurochirurgia, neutrotraumatologia e chirurgia maxillo-facciale del Policlinico Umberto I di Roma. In calce l'amaro commento: "Eccoci ancora qua. Chissà quando finirà".

Non è escluso infatti che la conduttrice possa subire l'ennesima operazione. Negli stessi giorni è stata anche una sua collega, Luciana Littizzetto, a finire sotto i ferri. La spalla di Fabio Fazio a Che Tempo Che Fa si è rivolta ai medici per rimuovere tutti i fili e i ferri della rotula. Un intervento doveroso dopo l'incidente nel 2019 in cui la comica si fratturò rotula e polso. Come la Venier, la Littizzetto ha scritto: "E sono ancora qua. Eh già. Ora tutti i fili e i ferri della rotula sono tolti. Ricomincia l’ambaradan del recupero. Ufffff". Tra i commenti di solidarietà è spuntato quello della padrona di casa di Domenica In. "Vaiiii avanti grande Lucianina", le ha rivolto l'amica Venier.

