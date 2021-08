Sonia Bruganelli, la foto della figlia malata con cui zittisce le bestie che la insultano: "Voi cosa fareste?"

01 agosto 2021 a

Ora basta. Ora Sonia Bruganelli risponde all'odio e agli insulti degli haters, zittiti con un'immagine di fronte alla quale neppure il peggiore degli idioti può replicare. Il tema è sempre quella relativa al jet privato, sempre nel mirino quando si parla della moglie di Paolo Bonolis, che come è noto ama condividere anche i momenti più esclusivi della sua vita su Instagram.

In questo caso, la Bruganelli ha mostrato una foto della figlia Silvia, aiutata mentre scende dal jet. Il punto è che la ragazza ha problemi motori e di salute. E proprio da questo dipende la loro scelta di viaggiare su voli privati.

La Bruganelli, a sorpresa, ha pubblicato la foto che potete vedere qui sotto. E in calce, il commento: "Quando vi incarognite per l’aereo privato sappiate che è anche un modo per poter rendere la vita più facile a Silvia. Chi di voi se potesse non lo farebbe?". Poche parole a cui è davvero difficile replicare. Parole per inciso commentate da Tommaso Zorzi, amico di Sonia e Bonolis, che in calce al post ha scritto: Vi ho vissuti da vicino e conosco l’impegno che ci mettete per accorciare la distanza tra Silvia e la vita di tutti gli altri. E chiunque lo faccia, a prescindere dai mezzi, merita rispetto. Salutami Silvietta mia", ha concluso Zorzi.

