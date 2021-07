Cristina Buccino umilia a tempo record Daniele Scardina: "Voleva solo una cosa", rumors esplosivo

Francesco Fredella 28 luglio 2021 a

a

a

Altro che coppia dell’estate. Il vero gossip, a quanto pare, è legato alla rottura tra Cristina Buccino e Daniele Scardina. Si sono lasciati e il settimanale Chi, diretto da Alfonso Signorini, ne parla nell’ultimo numero in edicola. Il pugile, ex concorrente di Ballando con le stelle, è in silenzio. Non parla della sua vita privata. Tutto top secret. Anche del passato con Diletta Leotta, flirt lampo, non ne parla più: tra l’altro oggi la giornalista sportiva è al settimo cielo con Can Yaman.

Temptation Island, la coppia di vandali devasta il set? Ira-Mediaset, per loro finisce malissimo

Il settimanale Chi parla dei motivi dell’addio tra Cristina Buccino e Daniele Scardina. Secondo Signorini ci sarebbe, alla base di tutto, comportamento di Scardina che non sarebbe stato intenzionato a dare il via a una relazione importante e duratura. E questo non sarebbe piaciuto alla Buccino. Ecco il motivo, secondo Signorini, che avrebbe determinato la rottura.

Belen Rodriguez, sapete quanto si paga il suo cappotto? Clamoroso, collassa il sito

Sulla rivista diretta da Alfonso Signorini si legge che la storia fra loro è durata meno del tempo di un match. Cristina quando ha capito che lui era in cerca di avventure e non di amore, l’ha messo ‘ko’ dicendogli addio. Ma la crisi tra King Toretto e Cristina era nell’aria da tempo. Ed era stata annunciata da Diva e donna. Oggi tutto trova la conferma dalle parole di Signorini.

"Non sapete cosa mi faceva". Clooney, a distanza di anni la confessione privatissima sulla Canalis

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.